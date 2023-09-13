Певица Кристина Соловий, прославившаяся благодаря участию в "Голос країни", где была в команде Святослава Вакарчука, поделилась трагической историей своей семьи.

В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Соловий рассказала, что накануне, 10 сентября, в Украине чествовали память украинцев — жертв принудительного выселения из Лемковщины, Надсяния, Холмщины, Южного Подлясья, Любачевщины, Западной Бойковщины в 1944 году.

"Для меня это не просто история моего края, но и личная боль моей семьи. Несколько месяцев моей прабабушке вместе с моим дедушкой, который был тогда маленьким мальчиком, пришлось жить под открытым небом из-за принудительного выселения", — признается Кристина Соловий.

В эфире ТСН Кристина Соловий исполнила песню, которую посвятила своим родным.

"Я пою для них «Дунаю, Дунаю» — лемковскую народную песню, которая сохранилась несмотря на попытки советов уничтожить само упоминание обо всем украинском. Помните о своих корнях — не упускайте возможности поговорить с бабушкой и дедушкой об их жизни, пока эта возможность еще есть", - подчеркнула Кристина Соловий.

Напомним, Кристина Соловий еще в 2013 году пришла на «Голос країни» со сцен львовского андеграунда, чтобы страна услышала лемковские песни. Теперь же ее хиты «Fortepiano», «Шкідлива звичка», «Любий Друг», «Тримай», «Хто, як не ти» имеют миллионные просмотры, а сама артистка собирает тысячные залы по всей стране и за рубежом.

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