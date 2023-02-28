Співачка Христина Соловій, яка прославилася завдяки участі в "Голос країни", де була в команді Святослава Вакарчука, поділилася трагічною звісткою.

Напередодні Христина Соловій повідомила про проблеми зі здоров'ям, через які їй доводиться перенести тур Україною. А цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла про смерть своєї бабусі та поділилася її архівним фото. Христина Соловій зізналася, що бабця свого часу також писала пісні, і своїм талантом співачка завдячує саме їй.

"Пішла за небокрай моя бабця. Вона теж писала пісні і передала це вміння мені. моя красуня❤️", — написала артистка.

Напередодні Христина Соловій емоційно звернулася до шанувальників через перенесення концерту.

"Мої пташки, на превеликий жаль, тур Україною довелося перенести. На останньому концерті в рамках туру Німеччиною та Чехією я зірвала голос. Відповідно, почутись з вами найближчим часом ми не зможемо. Нові дати опублікую в моїх соціальних мережах протягом кількох днів. Важливе уточнення. Концерт у Києві (22.03) не переноситься. З нього почнемо ❤️ Сподіваюсь на ваше розуміння, мої найкращі пташки. Відновлюю голос та повернусь до вас!", — повідомила співачка.

Усі квитки залишаються дійсними на нові дати, їх також можна повернути. З додатковими питаннями варто звертатися до організаторів.

Нагадаємо, улюблениця Вакарчука Христина Соловій здивувала кадрами, що назнімала в Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Соловій вразила Володимира Дантеса на новому фото.

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