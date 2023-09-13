Оккупанты очень долго боролись за Бахмут, создали из него "сакральное" место в своей пропаганде, и теперь не могут уйти оттуда, хотя с военной точки зрения этот город не имеет никакого стратегического значения.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал военный ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

По его словам, единственное, что имеет значение для россиян в этом районе – это логистика, а именно трасса, которая идет: Мариуполь – Донецк – Горловка, через Бахмут, на Славянск – Харьков, и на запад трасса – на Константиновку – Покровск – Днепр.

"Но, когда эти трассы под огневым контролем, то и логистика не имеет значения большого. Сам Бахмут в низине, рядом высоты – Часов Яр и Клещеевка, то есть простреливается артой он очень и очень прицельно. То есть, Бахмут – это ну такой себе стратегический прирост, с военной точки зрения он не имеет никакого значения. Они действительно из него слепили что-то такое сакральное, они столько его брали, столько за него сражались, и теперь им, ну как-то неудобно из него уходить", - говорит Кирилл Сазонов.

По словам военного, в свое время оккупанты понимали, что если они уйдут из Бахмута, то ВСУ не остановятся и пойдут дальше по "дороге жизни".

"Соледар, Лисичанск сразу, и Северодонецк, а там рядом и Луганск уже есть. Это да, битва идет, но сейчас та группировка, что в Бахмуте, она не в восторге. Потому что с юга Клещеевку ребята наши берут, арта начинает работать на севере. Если мы будем продвигаться на севере дальше, а ребята на юге будут передвигаться так, как есть, то мы скоро возьмем Бахмут. Не в сплошное такое окружение, но полуокружение, а "дорога жизни", которая на Соледар идет и на Лисичанск, она будет под нашим огневым контролем. Вот так будет, и им будет некуда дивиться назад, к тому времени им нужно будет или сделать "жест доброй воли", или они окажутся в котле", - рассказал военный.

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