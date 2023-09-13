Украина подошла к переломному моменту как на фронте, так и в тылу.

Такое мнение высказал украинский политолог, соучредитель Украинского института будущего, политический эксперт Юрий Романенко, пишет Politeka.net.

Увиденное на улицах Киева Юрий Романенко сравнил с летом 1918-го года.

«Смотрел на на людей в кафешках, на эти дороги отремонтированные, в разных местах города был. И думаю, что это все напоминает 1918 год, лето 1918 года, когда киевская вся элита в этих кафешках сидела, дела свои решала, ничто не предвещало беды», - пояснил свои ощущения Романенко в беседе с Николаем Фельдманом и Пьотром Кульпой.

И тогда, отметил Романенко, казалось, что все наладилось.

«Где-то там громыхало далеко, в большевистской России уже гражданская война начинается, по селам где-то Махно потихоньку режет немцев и австрийцев, и представителей власти, которые приезжали за налогами, зерно собирали, но в Киеве было хорошо. Большие мегапланы, пишутся какие-то законы, создается Академия наук…», - подчеркнул Романенко.

По словам политолога, происходящее тогда и сейчас можно назвать переломным моментом.

"Переломный момент", потому что, мне кажется, мы к нему подошли. Огромное перенапряжение сил на фронте, везде военные люди…», - говорит Юрий Романенко.

Политолог также рассказал, что украинцы начали активно продавать и сдавать жилье, и выезжать:

«… Те, у кого есть деньги - выезжают. Собираются на «лыжи», с детьми выезжают, продают квартиры, или сдают квартиры, а сами уезжают».

Романенко подчеркнул, что находиться дальше в «розовых очках» недопустимо и смерти подобно.

«Те, кто может справиться, кто способны зарабатывать деньги на глобальном рынке, образованы и так далее, они, действительно, если у них опустятся руки, эту страну покинут. И здесь останутся старики и остатки мафии», - уверен Романенко.

После этого подчеркнул политолог, катастрофа будет неизбежна.

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