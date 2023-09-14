В оккупированном россиянами Крыму гремят новые взрывы, на полуострове сообщают об атаке.

Новые мощные взрывы прогремели в районе Евпатории, пишет Politeka.net со ссылкой на местные паблики.

Сообщается о звуках пролета беспилотников и работе ПВО.

В пабликах уже появились первые фото, на которых якобы запечатлены последствия атаки.

Напомним, в районе оккупированной Евпатории расположены несколько военных частей рф и военный аэродром.

«Не спать!»,

«Новая бавовна в Крыму»,

"Красиво горит", - комментируют пользователи соцсетей взрывы в Евпатории.

Добавим, удар по кораблям России в Севастополе Украина нанесла ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает Sky News.

Украинская авиация может запускать британские ракеты Storm Shadow на расстояние более 150 миль.

Этот обстрел Севастополя был потенциально наибольшим ударом по российским морским целям за время полномасштабной войны. Это также первая известная успешная атака на российскую подлодку в этой битве.

В ГУР подтверждают, что атака была успешной: «Большой десантный корабль "Минск" и дизельная подлодка "Ростов-на-Дону", вероятнее всего, восстановлению не подлежат».

Последние новости Украины:

ВСУ выбрали хитрую тактику.

Также сообщалось, что оккупанты смешали жилые дома с землей.

Кроме того, Politeka.net писала, что боеприпасы КНДР не решат проблемы России.