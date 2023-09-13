Тільки у Донецькій області за минулу добу загинули троє мирних мешканців. Ще троє людей отримали травми, пише Politeka.net.

За даними поліції, росіяни вкрили вогнем 10 населених пунктів - міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Курдюмівка, села Зелене, Водяне, Новоукраїнка, Орлівка.

Внаслідок обстрілів зруйновано 12 житлових будинків.

По Авдіївці росіяни вдарили з «Градів», артилерії й танків.

«Внаслідок обстрілів двоє людей отримали поранення, пошкоджено багатоквартирний будинок», - повідомили в поліції.

З артилерії ворог обстріляв Красногорівку, поцілив у приватні оселі.

«Від російських снарядів загинули 71-річний чоловік і 84-річна жінка, а 71-річну місцеву мешканку було поранено», - розповіли в поліції про страшні наслідки атак.

У Водяному людина загинула внаслідок артудару.

Крім того, ще одна людина отримала травми, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої у полі поблизу села Яковлівка Краматорського району.

Додамо, що сьогодні зранку російська авіація атакувала Одрадокамʼянку Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждала 81-річна жінка. Зараз вона у лікарні з мінно-вибуховою травмою та контузією.

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