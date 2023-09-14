Значение того, что на самом деле произошло в оккупированном Севастополе – колоссальное.

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление", полковника Вооруженных сил Украины Константин Машовец, комментируя мощный удар по кораблям россии в оккупированном Севастополе.

«На данный момент мало кто понимает в полном смысле значение того, что произошло в Севастополе.

По сути это новый этап в войне, вполне сопоставимый с моментом появления на вооружении ВСУ M142 HIMARS и M270 MLRS», - пояснил Машовец в своем телеграм-канале масштабы атаки ВСУ на оккупированный Севастополь.

Также эксперт подчеркнул, что пункт базирования ЧФ в Севастополе, который, к тому же, имеет статус главной базы флота, с точки зрения ПВО, ПЛО и ПДСС является наиболее защищенным пунктом.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты не способны отремонтировать десантный корабль и подлодку, поврежденные в результате атаки в Севастополе.

"Большой десантный корабль стал уже не таким большим, и вряд ли будет кораблем. Восстановление этих судов требует дополнительных производственных мощностей. В частности, которыми и кичился тот самый судоремонтный завод, который сейчас похож на груду пепла", - сообщила спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк.

Также она отметила, что Россия рассредоточивает свои корабли по всей доступной им акватории Черного моря. Главаная причина – страх перед ударами ВСУ .

Отметим, что этот обстрел Севастополя был потенциально наибольшим ударом по российским морским целям за время полномасштабной войны. Это также первая известная успешная атака на российскую подлодку в этом противостоянии.

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