В окупованому росіянами Криму лунають нові вибухи, на півострові повідомляють про атаку.

Нові потужні вибухи пролунали в районі Євпаторії, пише Politeka.net із посиланням на місцеві паблики.

Повідомляється про звуки прольоту безпілотників та роботу ППО.

У пабликах вже з'явилися перші фото, на яких нібито знято наслідки атаки.

Нагадаємо, в районі окупованої Євпаторії розташовані кілька військових частин Росії і військовий аеродром.

"Не спати!",

«Нова бавовна в Криму» ,

"Гарно горить", - коментують користувачі соцмереж вибухи в Євпаторії.

Додамо, удару по кораблям Росії в Севастополі Україна завдала ракетами Storm Shadow. Про це повідомляє Sky News.

Українська авіація може запускати британські ракети Storm Shadow на відстань понад 150 миль.

Цей обстріл Севастополя був потенційно найбільшим ударом по російським морським цілям під час повномасштабної війни. Це також перший відомий успішний напад на російський підводний човен у цій битві.

У ГУР підтверджують, що атака була успішною: «Великий десантний корабель "Мінськ" та дизельний човен "Ростов-на-Дону", найімовірніше, відновленню не підлягають».

Останні новини України:

ЗСУ обрали хитру тактику.

Також повідомлялося, що окупанти змішали житлові будинки із землею.

Крім того, Politeka.net писала, що боєприпаси КНДР не вирішать проблем Росії.