Визит Ким Чен Инна в Россию и встреча с Владимиром Путиным это прежде всего сигнал Запада.

Такую уверенность, как пишет Politeka.net, выразил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Климкин подчеркнул, что для договоренностей о поставках северокорейского оружия и боеприпасов хватило бы российского министра обороны Шойгу.

«Встреча на российском космодроме на Дальнем Востоке – прямой намек на то, что Северная Корея может получить помощь в запуске спутников, что пока в режиме не работают: предыдущие запуски были неудачными. Посещение завода, где производят самолеты СУ, – это еще один сигнал, ведь это еще одно слабое место режима. Путин говорит Западу и азиатским странам, что готов "закрыть" слабые места и укрепить монстра, сделав его в то же время более зависимым от РФ», - рассказал Павел Климкин.

Дипломат напомнил, что Северная Корея всегда была обязана своим существованием Китаю. Так, предполагает Климкин, этот визит тоже с китайцами, по меньшей мере, обсуждался, если не был согласован.

Ведь китайцам нужно усложнить стратегию их сдерживания со стороны США и азиатских стран сделать Северную Корею более мощной, но контролируемой.

«Новость о том, что Путин принял приглашение посетить Пхеньян, является его очевидным стремлением создать очень неравное, но связанное общей антипатией к Западу партнерство в сфере безопасности. Ким Чен Ын понимает, что он нужен: от поставок вооружений до геополитики и конечно радуется, ведь он получит продовольствие и возможно ограниченный доступ к технологиям», - отметил Ким Чен Ин.

Дипломат также предупредил, что китайцам необходимо бережно относиться к росту влияния РФ в Северной Корее. Это всегда, говорит Климкин, была их вотчина и делить ее с Путиным они не рады.

Также Павел Климкин обратил внимание на отсутствие высокого китайского представительства на экономическом форуме во Владивостоке.

Это, уверен Климкин, лучшее свидетельство, что у Китая и РФ все далеко не просто.

«Путин открывал форум в печальной компании с вице-президентом Лаоса, что выглядело скверно и даже унизительно, хотя Москва наверняка сделала все, чтобы обеспечить присутствие высоких гостей из Азии. Партнерство с "товарищем Кимом" - это последнее, к чему может прибегнуть Путин, кого-то худшего в мире банально нет», - отметил Павел Климкин.

По мнению дипломата, несмотря на все риски поставки оружия, сам факт визита для Украины геополитически – это хороший знак, ведь изоляция РФ работает даже в Азии.

Хотя и совсем не так, как хотелось бы Украине, ведь очень избирательно и на основе "азиатских" геополитических представлений.

Однако, подчеркивает Павел Климкин, токсичность Путина ощущается в Азии – визит северокорейского диктатора и отсутствие азиатских лидеров во Владивостоке лучше всего это демонстрируют.

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