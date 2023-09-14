Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА, ворог завдав авіаударів по околицях Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Крім того, ворожа армія нанесла понад 13 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі прикордонних районів.

Так, вночі близько 22:40 окупанти обстріляли центр міста Вовчанськ.

Була зруйнована адмінбудівля.

«О 01:25 у смт. Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено вікна в адмібудівлі, 1 приватний житловий будинок, 1 двоповерховий житловий будинок, 4 легкових автомобілі», - розповіли в ОДА про наслідки жорстоких атаки.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Крім того, відбувся ворожий артилерійський обстріл с.Чернещина Борівської громади - пошкоджено майно агрофірми.

На жаль, українці також продовжують страждати від смертельних «сюрпризів», залишених окупантами.

Так, у селі Благодатне Чугуївського районування під час проведення сільськогосподарських робіт на полі на протитанковій міні підірвався комбайн. Постраждав 51-річний чоловік - він отримав вибухові травми та опіки.

У свою чергу рятувальники продовжують боротися с пожежами, які причинені ворожими обстрілами.

Так, внаслідок удару по мирному населеному пункті Куп’янщини майже одночасно виникли дві пожежі.

Всередині приватної оселі горіли домашні речі та меблі на площі 70 кв.м, ще одна пожежа спалахнула на околиці села - там зайнялась суха трава на площі 1000 кв.м.

Рятувальникам довелося працювати під постійним ворожим вогнем.

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