Эта операция могла готовиться более месяца, так как во временно оккупированном Крыму до этого был целый ряд взрывов по объектам.

Ранее произошла атака на Севастополь, в ходе которой были задействованы 3 беспилотных катера и выпущено 10 крылатых ракет. Это привело к поражению высокоскоростного десантного корабля "Минск" и подводного ракетоносителя.

Военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины, летчик-инструктор Роман Свитан, рассказал, что обнаружение и уничтожение подводных лодок, находящихся на поверхности моря или в сухом доке, является очень сложной задачей.

"Уникальность данной атаки заключается в том, что подлодка, находившаяся в сухом доке, была повреждена всего одной ракетой. Проведение подобной операции является сложным и требует сотрудничества различных вооруженных сил и их ресурсов" - поделился эксперт.

По мнению Свитана, эта операция, возможно, была подготовлена за не менее чем месяц до ее выполнения, так как во временно оккупированном Крыму были уничтожены системы ПВО, а также радиолокационная станция для обнаружения объектов на больших расстояниях. Эти системы должны были предотвратить атаку ракет на Севастополь.

Также сообщалось, рф рассредоточивает свои корабли по всей доступной им акватории Черного моря. Главаная причина – страх перед ударами ВСУ. Отметим, что этот обстрел Севастополя был потенциально наибольшим ударом по российским морским целям за время полномасштабной войны.

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