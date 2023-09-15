ВСУ уволили село Андреевку Донецкой области, за которую шли очень жестокие бои.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб, во время штурмовых действий украинские защитники овладели Андреевкой Донецкой области.

«Наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», – говорится в сообщении Генштаба.

ВСУ успешно продвигаются к югу от Бахмута в районе Курдюмовки и Клещиевки.

«Генштаб в сегодняшней утреннем отчете за вчерашние сутки официально подтвердил, что наши войска вчера в результате боев овладели Андреевкой.

Было тяжело, и ситуация менялась очень динамично несколько раз за вчерашний день», - сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Напомним, Маляр сделала заявление об освобождении Андреевки днем ​​14 сентября, но оно оказалось преждевременным.

Добавим, освобождение украинскими воинами населенного пункта Андреевка Донецкой области имеет стратегическое значение. Как ранее говорил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, это очередной шаг к окружению вражеских войск в Бахмуте в кольцо.

"Она, как и любые населенные пункты вокруг Бахмута, позволяют завершать операцию по окружению Бахмута и вытеснить или взять в кольцо врага", – отмечал Череватый.

Тем временем 3 ОШБр сделала заявление об освобождении Андреевки.

"В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен. За двое суток Третья отдельная штурмовая бригада ликвидировала начальника бригадной разведки врага;

- трех комбатов;

- и почти всю пехоту 72 бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники", - отметили воины.

Бои продолжаются, подразделения бригады продолжают закрепляться на новых позициях.

"... Взятие и сдерживание населенного пункта Андреевка — наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута, и ключ к успеху всего дальнейшего наступления. За результаты этих сражений мы платим высокую цену. И за кровь каждого нашего бойца будет расплата только кровью", - подытожили защитники.

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