Так, дуже гучно наразі у Хмельницікій області, пише Politeka.net.

«Увага! Хмельниччина - робота ППО. Залишайтеся в укриттях!», - йдеться у терміновому повідомленні Повітряних сил ЗС України.

В Мережі пишуть про можливу атаку по Старокостянтинову, де розташований військовий аеродром.

Також про звуки вибухів повідомляли у Вінницькій області.

«Група ворожих ударних БпЛА у повітряному просторі Вінниччини рухається у північно-західному напрямку. Залишайтеся в укриттях!», - терміново попереджали в Повітряних Силах.

Також вночі під загрозою застосовання ворогом ударних дронів перебували Миколаївська і Херсонська області, Дніпропетровська, Кіровоградська, Черкаська, Житомирська, Тернопільська і Рівненська.

Повітряна тривога лунала і в Запорізькій області.

Крім того, було зафіксована активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

«Загроза застосування авіаційного озброєння!», - попереджали захисники неба над Україною.

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Крім того повідомлялось, що ЗСУ обрали хитру тактику.

Нагадаємо також, що окупанти змішали житлові будинки із землею.