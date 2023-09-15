Так, дуже гучно наразі у Хмельницікій області, пише Politeka.net.
«Увага! Хмельниччина - робота ППО. Залишайтеся в укриттях!», - йдеться у терміновому повідомленні Повітряних сил ЗС України.
В Мережі пишуть про можливу атаку по Старокостянтинову, де розташований військовий аеродром.
Також про звуки вибухів повідомляли у Вінницькій області.
«Група ворожих ударних БпЛА у повітряному просторі Вінниччини рухається у північно-західному напрямку. Залишайтеся в укриттях!», - терміново попереджали в Повітряних Силах.
Також вночі під загрозою застосовання ворогом ударних дронів перебували Миколаївська і Херсонська області, Дніпропетровська, Кіровоградська, Черкаська, Житомирська, Тернопільська і Рівненська.
Повітряна тривога лунала і в Запорізькій області.
Крім того, було зафіксована активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
«Загроза застосування авіаційного озброєння!», - попереджали захисники неба над Україною.
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Крім того повідомлялось, що ЗСУ обрали хитру тактику.
Нагадаємо також, що окупанти змішали житлові будинки із землею.