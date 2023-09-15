Юрий Романенко объяснил, зачем на самом деле Америка назначила Пенни Прицкер спецпосланником по экономическому восстановлению Украины.

Украинский политолог, соучредитель Украинского института будущего, политический эксперт Юрий Романенко подчеркнул, что в Администрации президента США решили выделить отдельный статус для человека, через которого будут идти десятки, а то и сотни миллиардов долларов.

«И эти планы обсуждались давно, я их видел еще больше, чем полгода назад. Видел фонды, которые готовились еще тогда. И вот, похоже, все уже начинает вступать в такую логичную фазу, когда Штаты начинают загонять, как говорится, шар в лузу.

Этот «шар» долго игнорировал их сигналы, не хотел выполнять требования полностью, находясь на обеспечении, придумывал какие-то агрументы, почему мы такие уникальные и почему мы не разворачиваем свое производство оружия, которое мы могли бы развернуть, не тратя огромные средства на плитку и все остальное. И продолжаем клянчить деньги у Штатов и Европы практически на все», - подчеркнул Романенко в моностриме «В Украину едет американский ревизор».

Штаты, по словам Юрия Романенко, такую позицию долго терпели и наконец это терпение лопнуло.

«После Вильнюса Штаты начали давить на администрацию Зеленского и на самого нашего президента, для того, чтобы он начал как можно быстрее делать реформы и увеличивавть эффективность», - сообщил Романенко.

Напомним, Президент Джо Байден в четверг назначил Пенни Прицкер новым специальным представителем (спецпосланником) США по вопросам экономического восстановления Украины.

Утверждается, что, работая в тесном контакте с украинским правительством, союзниками и партнерами США, международными финансовыми институтами и частным сектором, она будет направлять усилия США по восстановлению украинской экономики.

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