Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб, під час штурмових дій українські захисники оволоділи Андріївкою Донецької області.

«Завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», – йдеться у повідомленні Генштаба.

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«Генштаб у сьогоднішньому ранковому зведенні за вчорашню добу офіційно підтвердив, що наші війська вчора в результаті боїв оволоділи Андріївкою.

Було важко і ситуація змінювалась дуже динамічно декілька разів за вчорашній день», - повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Нагадаємо, Маляр зробила заяву відносно звільнення Андріївки вдень 14 вересня, але вона виявилася передчасною.

Додамо, звільнення українськими воїнами населеного пункту Андріївка Донецької області має стратегічне значення. Як раніше казав речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, це черговий крок до оточення ворожих військ у Бахмуті в кільце.

"Вона, як і будь-які населені пункти навколо Бахмута, дозволяють завершувати операцію з оточення Бахмута і витіснити або взяти в кільце ворога", – зазначав Череватий.

Тим часом 3 ОШБр зробила заяву щодо звілнення Андріївки.

"В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала начальника бригадної розвідки ворога;

- трьох комбатів;

- та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки", - зазначили воїни.

Наразі бої тривають, підрозділи бригади продовжують закріплюватись на нових позиціях.

"... Взяття та утримання населеного пункту Андріївка — наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу. За результати цих боїв ми платимо високу ціну. І за кров кожного нашого бійця буде відплачено тільки кров’ю", - підсумували захисники.

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