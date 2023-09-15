Враг атаковал Украину ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» с юго-восточного направления – с российского Приморско-Ахтарска.

Как сообщили в Воздушных Силах ВС Украины, всего зафиксированы пуски 17 ударных БПЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельнитчины.

"Все 17 "шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования", - сообщили защитники неба над Украиной.

Также отмечается, что привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

В Воздушных силах также рассказали о цели этой атаки. Как выяснилось, беспилотниками россияне искали наши бомбардировщики.

По словам спикера Воздушных сил, уже не впервые после успешных ударов Украины россияне пытаются в ответ уничтожить наши самолеты.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ и ВМС уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" в оккупированном Крыму.

Его стоимость – 1,2 млрд долларов. Сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса – радары и антенны. А после выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400 "Триумф".

Также в воздушных силах ВС Украины рассказывали об изменении тактики налетов «Шахедов».

«Сейчас мы видим смену направления, тоже атакуют "Шахедами" в разных регионах и направления ударов увеличиваются. Раньше – это было один, два, а сейчас уже видим Ейск и Курск и Брянская область, Чауда и т.д,», – рассказывал ранее Юрий Игнат.

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