ВСУ следует продвигаться в направлении Горловки в ближайшие полтора-два месяца, чтобы начать бои за этот город, считает эксперт.

Военные силы Украины вернули контроль над населенным пунктом Андреевка в Донецкой области, по информации генштаба Вооруженных Сил Украины. Военный эксперт Роман Свитан подчеркнул, что освобождение этого населенного пункта открывает путь для дальнейшего продвижения в направлении Горловки и Енакиево.

Согласно сообщению 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая освободила Андреевку, они окружили и уничтожили 72-ю отдельную мотострелковую бригаду оккупантов. Также стало известно о гибели начальника разведки бригады, трех командиров батальонов и "почти всей пехоты 72-й бригады вместе с офицерами".

"Зачистка этих населенных пунктов от российских войск открывает путь к серьезной Горловско-Енакиевской агломерации. На этой территории существует обширная сеть дорог с твердым покрытием, что позволит украинским войскам оперировать в этом районе даже в холодное и дождливое осенне-зимнее время" - поделился эксперт.

По мнению других экспертов, взятие и сдерживание населенного пункта Андреевка — наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута, и ключ к успеху всего дальнейшего наступления. За результаты этих сражений мы платим высокую цену.

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