Иногда движение по Крымскому мосту не приходится останавливать из-за каких-то активных атак, а, скорее, из-за технических и конструкционных проблем, которые к текущему моменту оказались крайне сложными для решения. По всей видимости, эти неполадки приводят к необходимости временно ограничивать движение и проводить неотложные ремонтные работы, об этом высказался военный эксперт Роман Свитан.

У моста накопилось множество технических проблем, требующих регулярного вмешательства и решения в процессе его эксплуатации. Иногда российские власти используют "воздушные атаки" как предлог для включения тревожных сигналов и остановки движения на мосту, даже если на самом деле атак не происходит.

"Скорее всего, можно утверждать, что Крымский мост уже не функционирует в полной мере. Удары, наносимые нашими силами, предположительно, нанесли серьезные повреждения мосту, из-за чего приходится ежедневно останавливать движение несколько раз, чтобы провести неотложные ремонтные работы, у них очень много проблем", - рассказывает эксперт.

Также эксперт напомнил, в сети появилась информация, что оккупанты бросили на фронты в Украине около 420 тысяч личного состава. Их там на самом деле очень много, и они понимают какие задачи ставят перед собой ВСУ – пролом линии обороны Суровикина и выход к Азовскому побережью.

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