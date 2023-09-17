Тем не менее, эти направления уже давно находятся под контролем украинских сил обороны, и там развернуты многочисленные минные поля.

На направлении Лимано-Купянск сократилось количество вражеских атак, но в настоящее время оккупанты готовятся к проведению наступательной операции на этом участке фронта. Об этом сообщил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

Свитан подчеркнул, что у России не хватает достаточного числа высококвалифицированных офицеров, способных осуществить широкомасштабную наступательную операцию на протяжении 10 километров. Тем не менее, на узком участке фронта они могут попытаться осуществить подобное наступление.

"Существуют несколько возможных направлений, по которым оккупанты могут начать наступление на Лимано-Купянском направлении. Возможно, они будут пытаться продвигаться с севера в направлении Купянска, между реками Оскол и Жеребец" - делится эксперт.

Тем не менее, эти направления уже давно находятся под контролем украинских сил обороны, и там развернуты многочисленные минные поля и другие элементы, которые помогут сдерживать вражеское наступление. Кроме того, имеется возможность окружить оккупантов "огневым кольцом" с применением артиллерии.

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