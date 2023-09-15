Під страшний удар потрапив житловий район "Сокіл" у тимчасово окупованому місті Нова Каховка.

Новокаховський міський голова Володимир Коваленко підтвердив інформацію про обстріл міста російськими окупантами.

За його словами, літак скинув авіабомбу на житловий квартал.

Попередньо, окупанти пустилт КАБ з російського літака Су-34. Авіабомба не долетіла до правого берега й впала у Новій Каховці.

За інформацією місцевих мешканців, бомби з літаків скинули близько 09:20.

За попередніми даними, кількість поранених зросла до 12.

Користувачі соцмереж шукають будь-яку інформацію про своїх рідних, які залишилися в окупованій Новій Каховці і мешкають у районі, де відбулася атака.

«Будь ласка, хто володіє якоюсь інформацією. Напишіть мені. Це мій дім, і там живе моя бабуся …»,

«Може хто має якусь інформацію по Горького, 26? Там живе моя тітка…».

Очевидці також розповідають: «Над дачами перед цим пролетів літак. Скинув і пішов на розворот. То був КАБ».

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