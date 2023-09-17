Военный обозреватель объяснил, что наступательной потенциал армии РФ был утрачен еще в прошлом году.

Наступательной потенциал России уже давно утрачен. Они действительно могут использовать элементы террора для обстрела городов, но по технике и по живой силе наступательного ресурса к них просто нет, он был утрачен еще во второй половине 2022 года.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал военный обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, достаточно просто ответить на вопрос, какой большой город-миллионник россияне захватили во второй половине 2022 года, или какую область они захватили, или какой район области они захватили за этот период.

"Они 10 месяцев занимались наступлением на маленький городок Бахмут. Маленький городок Бахмут – вот их наступательный потенциал 2022 года. Маленький городок по узкому фронту, не по широкому фронту наступательные действия. Например, то, что сейчас происходит на Лимано-Купянской оси, а это вообще широкий фронт, это не узкий фронт. Да, они могут сконцентрировать, например, на Купянском направлении соответствующие силы и средства, но они при этом значительно ослабят свое присутствие в направлении Лимана в направлении Боровой и тогда это для них может плохо закончиться", - говорит Александр Коваленко.

Как отмечает обозреватель, они тоже это понимают, но с другой стороны, они хотят демонстрировать, что могут наступать.

"Они сейчас собрали несколько подразделений "Шторм-Z" и будут действительно переходить в атакующие действия, но это не означает, что они могут прорвать наши линии обороны. А не могут, потому что нет у них этого наступательного потенциала", - говорит Коваленко.

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