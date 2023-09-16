Эксперт на примере Токмакского направления объяснил, какая ситуация сейчас сложилась на фронте.

.На Токмакском направлении командование российских оккупантов видит удержание фланговых районов одним из главных условий успешного сдерживания украинского наступления. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Сейчас противник пытается одновременно решить две задачи: полностью остановить продвижение передовых подразделений ВСУ между с.Новопрокоповка и с.Вербовое, а также удержать своим левым флангом рубеж Копани - Новопрокоповка и создать условия для проведения наступательных действий из этого рубежа в направлении как на с.Работино, так и в направлении с.Новоданиловка.

"Исходя из динамики развития ситуации на данном направлении, очевидно, что ВСУ не имеют возможности коренным образом помешать реализации планов командования противника из-за ограниченности того объема сил и средств, которым они располагают на данном направлении (это, кстати, присуще не только на Токмакском направлении, но и по остальным направлениям)", — пишет эксперт.

Военный обозреватель добавил, что оккупанты уже поняли, что на данный момент главное предназначение украинского наступления - "пропускание" российских резервов через "мясорубку", в частности с помощью кассетных боеприпасов.

"Именно поэтому командование противника и ищет методы и способы решить эту проблему "кардинальным" образом. Ибо, очевидно, что соревнование между украинскими "кассетными" боеприпасами и количественными объемами российского "человеческого ресурса", последнему выиграть будет трудно, если все продолжится в том же ключе, что и сейчас...", — отметил эксперт.

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