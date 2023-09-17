На Запорожском направлении фронта есть некоторые успехи у Вооруженных сил Украины. Наши войска подходят ко второй и третьей лини обороны противника и приближаются к освобождению Токмака.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал военный обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, оккупанты бросают серьезные силы, чтобы сдерживать украинское наступление, однако они там и исчезают.

"Новопрокоповка – Вербовое – Очеретоватое – это такой Запорожский треугольник, где сейчас исчезает большое количество российских войск. Они отправляются туда, чтобы сдерживать наши наступательные действия. И это не просто так. Потому что мы говорим сейчас не просто о какой-то локации, о каких-то селах, это вообще логистические направления до Токмака", - говорит Коваленко.

По словам обозревателя, например, трасса 04.08, трасса 0.4.01 – они позволят охватить Токмак и освободить его в перспективе.

"Токмак – это уже граница второй и третьей линии обороны. Все, что южнее Токмака, это уже третья линия обороны. Мы нивелируем их оборонный потенциал в этой локации, мы обескровливаем их потенциал, чтобы у них было меньше возможностей, например, даже держать оборону Токмака. Нам вообще не нужно, чтобы они там были и держали, нам нужно, чтобы они оттуда убегали. Да действительно, есть оптимистичные такие посылы относительно того, что курсирование до Токмака может через некоторое время ускориться, и даже мы можем оказаться у Токмака где-то в начале октября", - считает эксперт.

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