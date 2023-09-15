Эксперт объяснил, чем закончилась попытка противника нажать на фланги нашей группы войск, наступающей на Токмакском направлении.

На Токмакском направлении попытки оккупантов создать ударной тактической группе ВСУ "неудобства" на флангах потерпели неудачу. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, после попыток российских оккупантов контратаковать вдоль дороги Т-04-08 Токмак - Орехов по направлению Новопрокоповка - Работино противник был вынужден отойти по рубежу Копани - Новопрокоповка. Тем временем севернее с.Вербовое серия контратак противника южнее дороги Н-08, похоже, также закончилась безрезультатно.

"Сегодня вряд ли кто-нибудь возьмется гарантировать, что противник снова, через некоторое время, не попытается нажать на фланги нашей наступающей на Токмакском направлении группы войск... Но то, что первая поспешная попытка противника, в этом смысле, завершилась, пока, скажем так, не совсем удачно для него – очевидно", — пишет эксперт.

Константин Машовец отметил, что на южном направлении в полосе обороны 42-й мотострелковой дивизии противника, на отрезке между Новопрокоповкой и Вербовым, на данный момент вряд ли следует ожидать каких-то глубоких вклиниваний передовых подразделений ВСУ.

Эксперт подчеркнул, что оккупанты сумели предотвратить расширение фронта участка прорыва ВСУ и остановить дальнейшее продвижение их передовых подразделений между Новопрокоповкой и Вербовым, чуть севернее этого рубежа.

"На данный момент, очевидно, передовые подразделения ВСУ на этом направлении нуждаются в перегруппировке и пополнении, с целью восстановления уровня своей боеспособности, а затем и своих способностей пробивать подготовленную систему обороны противника", — добавил военный обозреватель.

Последние новости Украины:

Новые взрывы в Крыму - над Евпаторией выросло огненное облако.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ выбрали хитрую тактику.

Напомним также, что оккупанты смешали жилые дома с землей.