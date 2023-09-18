Вопрос о ракетах ATACMS обсуждается уже в течение двух лет, и, вероятно, наконец-то Вооруженные Силы Украины получат доступ к этому важному вооружению. Скорее всего, это произойдет либо во время ближайшего совещания в Рамштайне. Детальнее об этом высказался военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины, Роман Свитан.

Свитан выразил уверенность в том, что Украина не останется безракетной, и возможно, в дополнение к ракетам ATACMS, страна получит также ракеты Taurus от Германии. Количество снарядов, которые Украина сможет получить, играет важную роль, и было бы полезно иметь как кассетные ATACMS, так и фугасные, так как они могут быть эффективными при атаке на Крымский мост.

Отвечая на вопрос о нанесении удара по Севастополю, Свитан уточнил, что украинские военные используют самолеты Су-24.

"У него есть одно крыло, а дальше уже полукрылья или центропланы. Вот именно на центроплане и размещают ракеты. Очевидно, что именно ими и был нанесен удар по Севастополю, когда удалось уничтожить не только надводный корабль, но и подлодку" - делится эксперт.

Свитан подчеркнул, что у России не хватает достаточного числа высококвалифицированных офицеров, способных осуществить широкомасштабную наступательную операцию на протяжении 10 километров. Тем не менее, на узком участке фронта они могут попытаться осуществить подобное наступление.



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