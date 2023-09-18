Как сообщают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки враг нанес очередной удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".
«В результате боевой работы подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 6 крылатых ракет и 6 шахедов», - рассказали в Генштабе.
К сожалению, в результате таких террористических действий кремля ранены среди гражданского населения, разрушены жилые дома и повреждена гражданская инфраструктура.
Кроме того, с начала текущих суток российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар с применением крылатых ракет и ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Одесщины.
Добавим, минувшей ночью в Украине звучала масштабная воздушная тревога.
Мощные взрывы гремели, в частности, в Хмельницкой области.
Информацию о взрывах в Хмельницкой области прокомментировали в ОВА
«В области были слышны взрывы. Работает ПВО. Более подробная информация впоследствии», – отмечал заместитель начальника ОВА Тюрин.
Также о взрывах сообщали в Одесской области и в Кировоградской областях.
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