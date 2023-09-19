В начале полномасштабного вторжения российская армия активно обстреливала украинские города ракетами, было много попаданий, а соответственно разрушений и смертей. Этой зимой такие ракетные атаки продолжатся, но есть нюанс – у нас теперь есть чем защищаться от таких атак.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, в последнее время российские оккупанты снизили количество ракетных атак, так как накапливают боекомплект на зимний период. Однако, в этот раз у наших ВСУ есть чем отбивать ракетные атаки РФ.

"Мы приняли эту войну, не имея ни одной зенитной ракетной установки западного производства. За исключением переносного Stinger ближнего радиуса действия, мы только учились это все применять. Сейчас мы беспрецедентная страна в мире, подчеркиваю, в мире. Ни у кого такого всякого и разного в мире нет, как сейчас есть в Украине – MIM-104 Patriot, MIM-23 Hawk, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS и прочее", - говорит Петри Черник.

По словам эксперта, россияне уже не выйдут за те показатели ударов, которые были на начало войны, они в тех пределах и будут осуществлять свои атаки и дальше. Но надо понимать, что имели тогда мы, и что имеем сейчас, тогда как они – что имели то и имеют.

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