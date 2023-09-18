Оккупанты несут ужасные потери, но от своих циничных планов не отказываются

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Министерство обороны Украины, на Купянском направлении противник ведет поиск слабых мест в нашей обороне.

«Силами обороны успешно отражены атаки противника в районе Новоселовской Луганской области», - отметила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, на Лиманском направлении противник продолжает перегруппировку войск, наступательных действий не вел.

Между тем, на Бахмутском направлении противник пытался прорвать нашу оборону в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Клещиевки, Курдюмовки Донецкой области.

«Безуспешно», – заверили в Министерстве обороны.

На этом направлении украинские войска освободили Андреевку и Клещиевку.

«Но враг пытается изо всех сил вернуть утраченные позиции. Наши бойцы сдерживают атаки врага и закрепляются на достигнутых рубежах», - сообщила Маляр.

В Министерстве обороны также уверяют, что наступление на Бахмутском направлении осуществляется силами, которыми мы обороняемся.

«То есть без создания наступательной группировки, без применения дополнительных ресурсов и материальных средств.

Это возможно только благодаря мастерству Командующего ОСУВ Хортица, Штабу – который работает 24/7, и мужества наших бойцов», – пояснила Маляр.

За неделю на Бахмутском направлении освобождено 2 кВ.км. В общей сложности освобожденная под Бахмутом площадь составляет 51 кВ.км.

Между тем, на Авдеевском, Марьинском направлениях противник безуспешно пытается установить полный контроль над населенным пунктом Марьинка и окружить Авдеевку.

Враг вел безуспешные наступательные действия в районах Керамик, Авдеевка, Северное, Марьинка, Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг в обороне продолжает обстрелы.

Атаки врага отбиты в районе Новомихайловка, Новодаровка, Новоданиловка Запорожской области.

Продолжается наступательная операция в Мелитопольском направлении.

«Есть успех в районе южнее и восточнее Роботино. Наши сейчас там закрепляются на достигнутых рубежах», – рассказала Маляр.

За неделю Силами обороны на юге освобождено 5,2 кВ.км. территорий. В целом с начала наступления эта цифра составляет 261,7 кВ. км.

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Также сообщалось, что от здания после атаки осталась только груда кирпичей.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар.