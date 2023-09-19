На Бахмут нужно смотреть под углом приближающегося оперативного окружения. Главная задача ВСУ на этом направлении – это уничтожение логистики, БК и поставок топливно-нефтяных материалов. В этом кроется философия победы на этом и других направлениях фронта.

Об этом в эфире телеканала "Ми – Україна" рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, сейчас продолжается третья стадия классической индустриальной войны.

"Это перемалывание сил и средств противника, и в этой части мы имеем достаточно неплохие результаты, особенно в истреблении артиллерии. Но вместе с тем не торопимся по этому плацдарму, потому что Бахмут для противника политический. Путин наградил их недогероев, и они без боя не сдадутся. Мы же понимаем, что как только этот город будет окружен, а это действительно возможно, то там та группировка будет обречена", - говорит Петр Черник.

Как отмечает эксперт, в случае возникновения котла, вся российская группировка войск в Бахмуте будет уничтожена. Но лучше всего, если они сдадутся в плен.

"Лучше, если бы несколько тысяч россиян сдались в плен. И противник это очень хорошо понимает. Из Бахмута они не собираются выходить, поэтому тяжелые кровопролитные бои, к сожалению, будут продолжаться. А до какой точки, покажет время", - говорит военный эксперт.

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