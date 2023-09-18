На поле боя в Украине произошло событие, которое демонстрирует, что ситуация для оккупантов крайне плачевная.

Как сообщили в российских пабликах, на войне против Украины погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады полковник Андрей Кондрашкин.

31-я бригада, которой командовал Кондрашкин, принимала участие во всех крупнейших сражениях войны, начиная с десанта в аэропорт Гостомель. По некоторым данным, сейчас бригада находится под Бахмутом, под руководством Кондрашкина она должна была отразить атаку ВСУ южнее Андреевки.

Однако кондрашкин был ликвидирован, как и ряд опорных пунктов 31-й десантно-штурмовой бригады. Напомним, об освобождении села Андреевка ВСУ сообщили 15 сентября.

Как отмечает израильский военный журналист Сергей Ауслендер, это далеко не первый российский комбриг, погибший на этой войне и вообще, количество убитых старших офицеров превышает все мыслимые пределы и нормы.

«Гибель комбрига на войне — это аномалия. По идее, он должен находиться в оперативном тылу на командном пункте и руководить действиями соединения. То же самое касается комдивов, командармов и так далее. Это своего рода, пирамида — основание которой — участок фронта, вверенный этой бригаде, а верхушка — КП командования.

Находиться в передовых порядках командир может только во время наступления, в обороне - нет. Но! Украинские «Хаймарсы» достают вглубь на 70-80 км. Так далеко КП бригады находиться не может, теряется управление войсками. На переднем крае он может быть, если все идет очень плохо и нужно рулить войсками вручную», - пояснил Ауслендер в своем телеграм-канале.

Военный эксперт также подчеркнул, что за время Корейской войны погибли только два американских генерала — один в автокатастрофе, второй умер от сердечного приступа. Во Вьетнамской войне, которая шла 20 лет, 11 включая одного адмирала.

«Из этих 11 — пять небоевые потери, шесть — в боевых действиях, но половина из них в авиакатастрофах, которые были зачтены, как боевые потери. После Вьетнамской войны больше американские генералы на пол боя не погибали», - заключил Ауслендер.

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