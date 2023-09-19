На Купянско-Лиманском направлении, где оккупанты пытаются атаковать позиции ВСУ, продолжается перегруппировка войск и формируется ударная оперативная группа войск для попытки возобновить наступательные действия.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, ударная группа формируется на базе первой Гвардейской танковой армии РФ. Там, по разным оценкам, они накопили от 50 до 60 тысяч, на рубеже Сватово-Кременная.

"Но в сети гуляет дата, что 26-27 сентября враг попробует возобновить наступательную операцию на Купянско-Лиманском направлении, но я бы пока не привязывался к этой дате. Надо смотреть за данными разведки, насколько будет активная подготовка. По тому, что там подтягивается, и как будет изменяться ситуация на других направлениях. Чтобы не пришлось рашистам там поступать, как в июне-июле месяце, когда они вынуждены были с этого направления снимать войска, из той стотысячной группировки, которую они там держали", - говорит Олег Жданов.

По словам военного эксперта, оккупанты разделили эту примерно 100-тысячную группировку войск на две части.

"Одна на Купянском направлении, там, где-то порядка 40-50 тысяч, а вторая – вот сюда ближе к Бахмуту и на Лиманском направлении. Вот она сейчас формируется, наиболее ударная, чтобы в перспективе попытаться возобновить наступательную операцию", - говорит Жданов.

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