В настоящее время подход к Бахмуту практически невозможен, о чем детальнее рассказал военный эксперт и раскрыл основную причину.

На данный момент уже заметны значительное улучшение положения украинских военных и неудобные позиции, в которых находятся российские силы. Враг понес огромные потери, которые могут достичь колоссальных масштабов, о чем детальнее рассказал полковник запаса Вооруженных Сил Украины и военный эксперт, Роман Свитан.

"Освобождение Клещеевки позволило украинским войскам вытеснить российские войска за железную дорогу, создав тем самым невыгодные для противника позиции. В настоящее время подход к Бахмуту практически невозможен, поскольку украинские силы контролируют все входы и выходы" - поделился эксперт.

Полковник запаса также отметил, что у оккупантов не хватит ресурсов и возможностей внутри Бахмута, чтобы сопротивляться усиленному давлению с юга, особенно со стороны Клещеевки.

Он подчеркнул, что Бахмут по сей день остается на ладони, особенно его южная и юго-восточная части, что позволяет украинской артиллерии действовать эффективно.

Эксперт также выразил уверенность в том, что украинские вооруженные силы смогут вытеснить российские войска из Бахмута.

Он отметил, что на данном участке работает третья штурмовая бригада, состоящая из мотивированных и профессиональных бойцов. Попасть в эту бригаду, по словам Свитана, не так просто, и именно поэтому она эффективно выполняет свои задачи.

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