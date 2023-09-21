Эти беспилотники также используются для тестирования новых маршрутов и маршрутизации, напомнил эксперт.

На осенне-зимний период есть некоторые опасения относительно использования беспилотных аппаратов. Минимум 10% из каждой партии таких аппаратов попадает в руки противника и наносит значительный урон. Поэтому необходимо проявлять крайнюю осторожность при оперировании этими беспилотниками. Об этом сообщил военный эксперт Роман Свитан.

По словам эксперта, наблюдается явное движение в направлении западной Украины. В последнее время, как указал Свитан, ракеты направляются в эту область, и "Шахеды" предпринимают попытки прорваться на Запад.

"Эти беспилотники также используются для тестирования новых маршрутов и маршрутизации. Иногда они следят за работой других устройств и определяют, кто, где и как работает" - напомнил эксперт об опасности.

Это означает, что они могут служить как разведывательные средства, и, впоследствии, на них могут быть направлены ракетные атаки. Поэтому важно соблюдать максимальную осторожность.

По словам офицера ВСУ Касьянова, оккупанты строят новые заводы, набирают рабочих, рекрутируют инженеров.

«И это уже очень заметно на фронте, где мы раньше, когда-то давно, имели абсолютное преимущество во фпв-дронах, и в тылу – в ежедневных дроновых бомбардировках», – заверил Касьянов, добавляя, что Украина теряет инициативу и надеется на западное оружие.

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