Страшна звістка прийшла з Херсону, пише Politeka.net.
Там, внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський Андрій Тарчинський.
Андрій був миротворцем у Боснії та Герцеговині, у Косово. Після анексії Криму у 2014 добровольцем записався у роту патрульної служби поліції особливого призначення «Херсон».
Разом із побратимами пройшов Іловайське пекло, врятував до сотні поранених, був сам поранений, витягаючи їх з-під ворожого вогню, щохвилини наражав себе на смерть, але вийшов з подвійного ворожого оточення.
«Він двічі нагороджений медаллю Президента України та має 4 нагрудні знаки МВС України», - розповідали про свого колегу у Національній поліції України.
Українці висловлюють співчуття з приводу загибелі Героя:
«Щирі співчуття рідним та близьким Андрія»,
«Жаль, сум, сльози… Щирі співчуття»,
«Світла пам’ять».
Нагадаємо, вранці 19 вересня російські загарбники вдарили по Херсону з артилерії. Внаслідок атаки загинув 49-річний сержант поліції.
Ще двоє цивільних отримали тяжкі поранення - ворожа арта понівечила тролейбус із пасажирами. Травмованих госпіталізовано.
Також внаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля.
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