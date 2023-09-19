Нова трагедія сколихнула Україну, зупинилося серце поліцейскього, який встиг врятувати багато життів.

Страшна звістка прийшла з Херсону, пише Politeka.net.

Там, внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський Андрій Тарчинський.

Андрій був миротворцем у Боснії та Герцеговині, у Косово. Після анексії Криму у 2014 добровольцем записався у роту патрульної служби поліції особливого призначення «Херсон».

Разом із побратимами пройшов Іловайське пекло, врятував до сотні поранених, був сам поранений, витягаючи їх з-під ворожого вогню, щохвилини наражав себе на смерть, але вийшов з подвійного ворожого оточення.

«Він двічі нагороджений медаллю Президента України та має 4 нагрудні знаки МВС України», - розповідали про свого колегу у Національній поліції України.

Українці висловлюють співчуття з приводу загибелі Героя:

«Щирі співчуття рідним та близьким Андрія»,

«Жаль, сум, сльози… Щирі співчуття»,

«Світла пам’ять».

Нагадаємо, вранці 19 вересня російські загарбники вдарили по Херсону з артилерії. Внаслідок атаки загинув 49-річний сержант поліції.

Ще двоє цивільних отримали тяжкі поранення - ворожа арта понівечила тролейбус із пасажирами. Травмованих госпіталізовано.

Також внаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля.

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