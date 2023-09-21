Российские захватчики наносят удары по территории Украины, сообщается о сильных взрывах.

В частности, страшные взрывы гремят в Киеве, пишет Politeka.net.

«Взрывы в городе. Работает ПВО Оставайтесь в укрытиях!», - предупредил жителей Киева мэр Виталий Кличко.

По некоторым данным, в Святошинском районе после взрыва пропал свет. Также сообщается, что в одном из районов после падения обломков произошло возгорание.

"Взрыв в Дарницком районе. Все службы следуют на место. Также вызов в Голосеевский район", - сообщил Кличко.

Мэр также подтвердил отключение света в Святошинском районе:

"В некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Экстренные службы работают".

Под обстрелом находится и Харьков. Предварительно, удар нанесен баллистическими ракетами.

Взрывы гремят и в Хмельницком.

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Также напомним, что под Москвой произошла диверсия.

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