В частности, страшные взрывы гремят в Киеве, пишет Politeka.net.
«Взрывы в городе. Работает ПВО Оставайтесь в укрытиях!», - предупредил жителей Киева мэр Виталий Кличко.
По некоторым данным, в Святошинском районе после взрыва пропал свет. Также сообщается, что в одном из районов после падения обломков произошло возгорание.
"Взрыв в Дарницком районе. Все службы следуют на место. Также вызов в Голосеевский район", - сообщил Кличко.
Мэр также подтвердил отключение света в Святошинском районе:
"В некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Экстренные службы работают".
Под обстрелом находится и Харьков. Предварительно, удар нанесен баллистическими ракетами.
Взрывы гремят и в Хмельницком.
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Также напомним, что под Москвой произошла диверсия.
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