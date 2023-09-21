Большого контрнаступления ВСУ, о котором все говорили, так и не началось.

Такое мнение озвучил военный, полковник запаса ГШ ВСУ, украинский военный эксперт Олег Жданов.

По словам Жданова, то, что происходит на отдельных участках фронта – это на самом деле не масштабное наступление ВСУ.

«Его же еще нету. Вот эти отдельные участки на оперативных направлениях – это же не масштабное наступление», - заверил Жданов в интервью, опубликованном на его канале в YouTube.

По словам военного эксперта, таких «основных активных участков» уже пять. Но при этом «это еще не масштабное наступление».

Олег Жданов также напомнил, что на днях президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «больше успеха» ВСУ.

Военный аналитик высказал уверенность, что последние четыре месяца на фронте ВСУ ведут не масштабное наступление, а сейчас на фронте возникла оперативная пауза.

«Сейчас, я бы сказал, на линии фронта оперативная пауза с обоих сторон. Мы тоже перегруппировываемся… Фактически наше четырехмесячное наступление обеспечили нам четыре бригады», - отметил Жданов.

И после этой оперативной паузы, скорее всего начнется именно то, чего все ждут.

«Большой прорыв, именно масштабное наступление. Вот этого все ждут», - подчеркнул Жданов.

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