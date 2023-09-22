Так, одно из британских изданий похвалило украинских военных, отметив, что шоковые атаки на Крым могут стать началом конца контроля России над оккупированным полуостровом.

Комментируя статью в The Telegraph, военный, полковник запаса ГШ ВСУ, украинский военный эксперт Олег Жданов высказал уверенность, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному путем общения с коллегами из стран-партнеров удалось донести правду о происходящем на поле боя.

«Поэтому кардинально меняется риторика. Они, видать, поняли, чего мы хотим добиться и как мы хотим добиться наших конечных результатов, выхода на границы 23 февраля, выходы на границы 1991-го года», - отметил Жданов в интервью, опубликованном на его канале в YouTube.

Также Жданов обратил внимание на изменение тактики Украины.

«Сентябрь месяц - он меняет очень многое в нашей тактике. Беспилотники в Россию летают регулярно. Слава добрым людям, которые их запускают. Регулярно. Горят нефтебазы, горят военные предприятия, которые производят очень важные для российской армии комплектующие или виды вооружений», - сообщил Олег Жданов.

Комментируя «шоковые атаки» на Крым, Жданов высказал уверенность, что началась плановая зачистка полуострова от военных объектов оккупантов.

«Применяется все, что есть, причем комбинировано. Мы пишем новый учебник истории, такой войны еще не было в мире. Когда комбинированные атаки ракет и беспилотников достигают своих целей», - отметил Олег Жданов.

Военный аналитик также напомнил, что из шести комплексов С-400 в Крыму осталось уже четыре.Кроме того, продолжается ликвидация Черноморского флота РФ.

«Первый случай поражений подлодки крылатыми ракетами. До этого никогда в мире крылатая ракета не поражала подводную лодку. Поймать лодку в доке – это довольно тяжело. Или атаковать лодку, когда она пришвартовалась к пирсу – это невозможно. Она защищается системами ПВО», - пояснил Жданов.

Напомним, 13 сентября ВСУ нанесли удар по Севастопольскому морскому заводу. В результате подлодка "Ростов-на-Дону" получила сильные повреждения, а большой десантный корабль "Минск" был уничтожен.

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