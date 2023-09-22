Как только Вооруженные силы Украины занимают какой-то населенный пункт, первую неделю после этого оккупанты отчаянно пытаются его отбить обратно. К сожалению, иногда это у них выходит. Однако, в случае с Клещеевкой и Андреевкой, их уже можно назвать стабильно нашими.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, под Бахмутом сейчас происходит именно это – отчаянные попытки российских контрударов.

"Ну, честно говоря, мне кажется, что они там сейчас уже провальные. Дело в том, что фронт пока временно стабилизировался, там по достаточно удобному такому рубежу, по железнодорожному насыпу. Все, что к западу от железной дороги – наше, а все, что к востоку от железной дороги – пока под орками", - говорит Евгений Дикий.

ВСУ, фронт, поле боя

Как отмечает эксперт, железная дорога является удобным таким оборонным рубежом, скорее всего, оккупантам уже не удастся перелезть через нее.

"Таким образом мы, можно сказать, закрепили с собой Клещеевку и Андреевку. Это означает, что у нас в руках один из двух ключей к Бахмуту. Вот здесь надо сразу уточнить, что, когда я говорю о ключах к Бахмуту, к сожалению, их надо иметь два, одного не хватает. Вот от Бахмута два ключа – это Клещеевка с юга, и Соледар с севера. Вот Клещеевка уже наша, и я думаю, что уже стабильно наша. А вот за Соледар бои еще даже не начинались", - говорит Евгений Дикий.

Бахмут

Вопрос в том, а нужно ли именно сейчас стремится к взятию Бахмута. Ведь пока часть оккупационных войск стоят в этом городе, их нет около Токмака.

"Нам нужно, чтобы они там подольше еще повоевали, потому что все же решающей является битва за Токмак. И чем больше орков связаны где-нибудь вне Токмака, тем нам лучше", - говорит военный эксперт.

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