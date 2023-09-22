Как только Вооруженные силы Украины занимают какой-то населенный пункт, первую неделю после этого оккупанты отчаянно пытаются его отбить обратно. К сожалению, иногда это у них выходит. Однако, в случае с Клещеевкой и Андреевкой, их уже можно назвать стабильно нашими.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, под Бахмутом сейчас происходит именно это – отчаянные попытки российских контрударов.

"Ну, честно говоря, мне кажется, что они там сейчас уже провальные. Дело в том, что фронт пока временно стабилизировался, там по достаточно удобному такому рубежу, по железнодорожному насыпу. Все, что к западу от железной дороги – наше, а все, что к востоку от железной дороги – пока под орками", - говорит Евгений Дикий.

Как отмечает эксперт, железная дорога является удобным таким оборонным рубежом, скорее всего, оккупантам уже не удастся перелезть через нее.

"Таким образом мы, можно сказать, закрепили с собой Клещеевку и Андреевку. Это означает, что у нас в руках один из двух ключей к Бахмуту. Вот здесь надо сразу уточнить, что, когда я говорю о ключах к Бахмуту, к сожалению, их надо иметь два, одного не хватает. Вот от Бахмута два ключа – это Клещеевка с юга, и Соледар с севера. Вот Клещеевка уже наша, и я думаю, что уже стабильно наша. А вот за Соледар бои еще даже не начинались", - говорит Евгений Дикий.

Вопрос в том, а нужно ли именно сейчас стремится к взятию Бахмута. Ведь пока часть оккупационных войск стоят в этом городе, их нет около Токмака.

"Нам нужно, чтобы они там подольше еще повоевали, потому что все же решающей является битва за Токмак. И чем больше орков связаны где-нибудь вне Токмака, тем нам лучше", - говорит военный эксперт.

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