Оккупанты накрыли огнем город Курахово в Донецкой области, пишет Politeka.net. Удар был нанесен вечером 21 сентября.

Сначала сообщалось о 13 раненых. Впоследствии стало известно, что раненых уже более 20 человек.

В результате атаки повреждены жилые дома, одного человека достали из-под завалов. В местных пабликах также сообщают, что могут быть погибшие, но на данный момент официально эту информацию не озвучивали.

"Какой кошмар!",

«Ждунам нравится?»,

«За что?»,

«Просто жесть! Люди жили спокойно, работали, никого не трогали, зла никому не желали» , - комментируют в соцсетях украинцы.

В результате атак также возросло количество жертв среди жителей Херсонщины.

Россия убила женщину в Зеленовке Как сообщили в Херсонской ОГА, оккупанты ударили по населенному пункту из артиллерии. Попали в жилое здание.

«Спасатели из-под завалов извлекли 63-летнюю женщину. К сожалению, она получила травмы несовместимые с жизнью», - говорилось в сообщении.

Последние новости Украины:

Масштабное контрнаступление ВСУ так и не началось – что на самом деле происходит.

Напомним также, что новый удар по Украине был "экспериментальным" – в чем его особенности.

Кроме того, Politeka.net писала, где самая сложная ситуация со светом после атаки.