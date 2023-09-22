Что будет происходить в 2024 году и может ли произойти такое, что будет объявлено о конце ужасной войны, которую в Украине развязала Россия.

Своим прогнозом, как пишет Politeka.net, поделился военный эксперт, офицер запаса ВСУ Андрей Крамаров.

Крамаров считает, что активная фаза войны будет продолжаться весь 2024 год.

«В конце 2024 года я надеюсь, что завершится тем, что мы сможем вернуть значительную часть своей территории. Далее, я думаю, что война все же будет переходить в фазу конфликта – регулярные ракетные обстрелы, определенная линия фронта, однако она не будет масштабной», – высказался военный эксперт в комментарии 24 канала.

По словам Крамарова, будет происходить то, что будет похоже на ситуацию до февраля 2022-го года.

"Это произойдет где-то в начале 2025 года", - предположил военный эксперт.

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на одного из чиновников страны G7 сообщают, что перспективу долгосрочной войны в Украине обсудили в кулуарах Генассамблеи ООН.

"Большая семерка" считает, что война в Украине продлится еще 6-7 лет.

По словам источника, США и их союзники закладывают это в свое военное и финансовое планирование, чтобы иметь возможность и дальше помогать Киеву.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский анонсировал освобождение Бахмута и еще двух украинских городов.

У нас на это очень комплексный план, подчеркнул президент Украины в рамках дискуссии с американскими редакторами в Вашингтоне, пишет CNN.

«Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города. Я не скажу, какие именно города, извините», – отметил Владимир Зеленский.

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Также сообщалось, что очередной массированный ракетный удар россиян был "экспериментальным" – в чем его особенность.

Напомним, что выход на границы 1991 года не будет означать окончание войны - боец ​​ВСУ сказал, к чему готовиться украинцам.