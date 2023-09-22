Своим прогнозом, как пишет Politeka.net, поделился военный эксперт, офицер запаса ВСУ Андрей Крамаров.
Крамаров считает, что активная фаза войны будет продолжаться весь 2024 год.
«В конце 2024 года я надеюсь, что завершится тем, что мы сможем вернуть значительную часть своей территории. Далее, я думаю, что война все же будет переходить в фазу конфликта – регулярные ракетные обстрелы, определенная линия фронта, однако она не будет масштабной», – высказался военный эксперт в комментарии 24 канала.
По словам Крамарова, будет происходить то, что будет похоже на ситуацию до февраля 2022-го года.
"Это произойдет где-то в начале 2025 года", - предположил военный эксперт.
Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на одного из чиновников страны G7 сообщают, что перспективу долгосрочной войны в Украине обсудили в кулуарах Генассамблеи ООН.
"Большая семерка" считает, что война в Украине продлится еще 6-7 лет.
По словам источника, США и их союзники закладывают это в свое военное и финансовое планирование, чтобы иметь возможность и дальше помогать Киеву.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский анонсировал освобождение Бахмута и еще двух украинских городов.
У нас на это очень комплексный план, подчеркнул президент Украины в рамках дискуссии с американскими редакторами в Вашингтоне, пишет CNN.
«Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города. Я не скажу, какие именно города, извините», – отметил Владимир Зеленский.
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