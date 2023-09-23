Украина может проиграть войну за людей, которые выезжают из страны.

Политолог и главный редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко считает, что Украина может проиграть войну за людей. Запад дает нам ресурсы чтобы мы обеспечивали эту войну, но во всем этом самое главное не потерять украинцев, которые продолжают бежать на Запад.

Об этом Юрий Романенко рассказал в эфире своего ютуб-канала.

По его словам, государству нужно бороться за своих людей. Потому что с россией все понятно – россия враг.

"Если мы проиграем войну за людей, которые сбегут на Запад под тем или иным предлогом. Они будут бежать не зависимо от того, какие там будут ставить заграждения, будут ужесточать ответственность за нарушение там государственной границы, нелегальный переход, это только приведёт к тому что сумма взяток вырастет в разы", - говорит Юрий Романенко.

По его словам, после касты военкомов-взяточников, появится еще одна каста – пограничников-взяточников.

"Каста пограничников, которые будут за бабло это все отпускать. Вместо 5 тысяч, будут платить 25 или 15 тысяч. Вот и люди потоком будут валить отсюда, если государство вместо дебильного кнута не начнет раздавать в понятные осязаемый пряники, которые будут ложиться в жизненные интересы простого человека", - считает Романенко.

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