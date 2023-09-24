ВСУ сосредоточили все свои усилия на выполнении этой задачи, считает военный эксперт.

Черноморский флот россии насчитывает около сотни судов, однако это небольшое количество по сравнению с количеством ракет и безэкипажных катеров в распоряжении Украины, которые могут наносить удары по российским кораблям. Об этом сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"У Украины есть два эффективных вида оружия: ракеты "Нептун" и Storm Shadow. Проводится системная работа по возможности затопления Черноморского флота россии. Эта задача может быть выполнена в течение нескольких месяцев или, в крайнем случае, года, что приведет к нейтрализации российского флота в Черном море" - поделился эксперт.

Свитан подчеркнул, что ВСУ сосредоточили все свои усилия на выполнении этой задачи. Он также выразил мнение, что проведение морских боев в Черном море и Азовском море нецелесообразно из-за географических особенностей и близости авиации, которая может легко уничтожить военные корабли, включая подводные лодки.

Эксперт напомнил, на осенне-зимний период есть некоторые опасения относительно использования беспилотных аппаратов. Поэтому необходимо проявлять крайнюю осторожность при оперировании этими беспилотниками.

По словам эксперта, наблюдается явное движение в направлении западной Украины. В последнее время ракеты направляются в эту область, и "Шахеды" предпринимают попытки прорваться на Запад.

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