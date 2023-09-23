Россия расставила в Крыму свое вооружение, за которым сейчас охотятся украинские Вооруженные силы.

В Крыму может стоять около десятка комплексов С-400, которые сейчас являются главной целью Вооруженных сил Украины и спецслужб. У нас есть шанс полностью уничтожить ПВО противника на полуострове и сделать его уязвимым для нашей авиации.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, комплекс С-400, это не одна машина, а, собственно, комплекс разной техники, численность которого может меняться в зависимости от задач. В последние недели ВСУ удалось уничтожить несколько таких комплексов, и работа в этом направлении продолжается.

"Вот уже, как минимум, пару комплексов мыв последнее время уничтожили. Это локаторы и системы управления, которые были на мысе Тарханкут и в районе Евпатории. За ними идет охота нашими дальними системами поражения. И есть такая возможность уничтожить все российские системы ПВО на нашей территории – в Крыму. То есть, такая задача и стоит, это первый этап по выполнению задачи завоевания превосходства в воздухе", - говорит Роман Свитан.

Как отмечает эксперт, именно превосходство в воздухе позволит украинским пилотам подходить на самолетах ближе к Крыму, или работать непосредственно с самолетов по военным объектам в Крыму в режиме штурмовиков и бомбардировщиков.

"Если будет выбита полностью работа системы ПВО в Крыму, то даже наши старые советские бомбардировщики смогут заходить и выполнять боевые задачи, те же Су-25 и Су-24", - подытожил эксперт.

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