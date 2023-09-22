В оккупированном россией Крыме раздаются громкие взрывы, появляются первые подробности и кадры

Так называемый губернатор Севастополя заявил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота РФ.

"По штабу Черноморского флота враги нанесли ракетный удар", - заявил губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

В Сети уже появились кадры, где можно увидеть, что над городом поднимается столб черного дыма. И это не «дымовая завеса».

«То есть, ПВО не уберегло штаб Черноморского флота РФ?»,

«А то корыто, припаркованное не коцнули? Тоже с дымком стоит, как сухарики»,

«Чем мы можем помочь?»,

"Так, началось!", - комментируют пользователи первые подробности и фото с места якобы атаки.

По некоторым данным, в штабе образовалась "дыра".

"Волна взрывная была сумасшедшей", - пишут очевидцы.

В свою очередь военный журналист Сергей Ауслендер отмечает в своем телеграм-канале:

"Довольно глупо было бы считать налеты на Севастополь «ударами возмездия». Тут прослеживаются четкие военные цели, прежде всего, нейтрализация Черноморского флота — снизить его потенциал и заставить уйти. С дальнобойными средствами у ВСУ стало сильно получше, удары стали куда более эффективными и регулярными, бьют буквально каждый день...".

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