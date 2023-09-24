События последних недель с точки зрения того, что происходит в Крыму, свидетельствует о качественном росте наших возможностей по нанесению ударов по Крымской группировке.

Об этом в эфире проекта ALPHA MEDIA рассказал военный эксперт Алексей Арестович.

По его словам, такие удары наносятся не ради "красного словца", а потому что Крым является операционной тыловой базой Южного фронта россиян. И удары по Крыму могут сильно повлиять на происходящее на Южном фронте.

"Здесь есть несколько вещей. Первое – был поражен на днях запасной пункт Черноморского флота, там было уничтожено дежурную смену офицеров. Пункт уничтожен был, дежурная смена, плюс дорогущая аппаратура. Ну очень большое высокое достижение, за такое вообще "Героев Украины" раздают. Это удар по пункту, откуда осуществлялось управление всем Черноморским флотом, включая ракеты, вернее корабли-носители крылатых ракет, бьющих по Украине, в том числе "Оникс". Это большое достижение", - говорит Алексей Арестович.

Также он отметил, что касательно налета на Крым, нужно понимать, что российская ПВО в ту ночь выстрелила огромное количество дорогущих зенитных ракет и потеряла комплексы ПВО.

"В результате этого налета пространство было перенасыщено целями, они потерялись, и Крым больше не является сколько-нибудь безопасным местом с точки зрения ударов с воздуха. Более того, мы можем всерьез задавать вопросы, кому принадлежит воздушное пространство над Крымом. Теперь они не в состоянии ничего сделать, видите, это значит, что мы будем бить пока не добьем это дело", - говорит Арестович.

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