В мае 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который позволил бы более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину. Однако, ожидания украинцев от того документа не реализовались в том виде, в котором хотелось бы. И в этом у американцев есть своя логика.

Об этом в эфире на своей ютуб-канале рассказал политолог Юрий Романенко.

"Американцы действуют по своей логике. И нам оружие не дают в том масштабе, в котором нам бы хотелось, не потому что там как-то ленд-лиз не работает, а потому что у Белого дома своя позиция, за которой стоит своя системная стратегия. Что вы как малые дети, думайте о том, что от того, что есть какой-то там закон, который Байден подписал, и который закончится через несколько дней, что формальное воплощение этого закона позволит получить оружие", - говорит Юрий Романенко.

По его словам, не нужно верить в то, что следование какому-то формальному признаку, якобы приводит к какому-то реальному результату. Это так не работает, подчеркивает Романенко.

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