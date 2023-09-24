Украинским силам обороны удалось пошатнуть работу российской ПВО в Крыму, и уже есть серьезные результаты.

Вооруженные силы Украины смогли сломать систему противовоздушной обороны оккупационных войск в Крыму. Это привело к серии последовательных огневых операций на территории полуострова.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, после того, как удалось прорвать оборону неба над Крымом, последовал целый ряд результативных ударов.

"Помним Тарханкут, помним уничтожение с зенитно-ракетных комплексов, обязательно помним "русский Бойко", где так же было уничтожено систему, которая наблюдала за ситуацией над Черное морем. Это привело к тому, что система ПВО в Крыму, ну она сейчас начала пропускать удары, она стала менее плотной, менее эшелированной. Там стало меньше сил и средств, которые могли бы сбивать крылатые ракеты и другие воздушные цели", - рассказал Денис Попович.

По его словам, также именно благодаря нарушению работы российского ПВО украинским силам удалось уничтожить два корабля в Севастополе, аэродром в городе Саки, а также вспомогательный штаб Черноморского флота, главный штаб Черноморского флота и прочее. При этом обозреватель отметил информационную тишину на официальных российских ресурсах пропагандистов.

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