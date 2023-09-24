Генерал Тарнавский официально подтвердил, что ВСУ все же прорвали оборонную оккупантов возле Вербового. По словам военного обозревателя Александра Коваленко, это значит, что продолжается расширение плацдарма в треугольнике Новопрокоповка – Вербовое – Очеретоватое.

Как рассказал эксперт в эфире "24 канала", название этих трех населенных пунктов еще долго будут на слуху.

"Россияне пытаются нам противодействовать именно в этом треугольнике, заблокировать наше продвижение большим количеством сил и средств, которые концентрируются там. Ну опять же то, что они передислоцировали с Луганской области в Запорожскую область десантно-штурмовые подразделения десантно-штурмовых дивизий – 7 и 76 – это именно на этот треугольник", - говорит Александр Коваленко.

По его словам, некоторое время было потрачено на то, чтобы именно нивелировать те подразделения их потенциала, которые были перемещены для усиления. И сейчас продолжается, после того как было обескровлено, например, основные силы 234 и 237 десантного-штурмового полка, процесс продвижения на запад и юго-запад от Вербового.

"Кроме этого есть и другие направления, по которым будет происходить продвижение. Поэтому сейчас происходит процесс именно расширения плацдарма в этом треугольнике. Когда этот процесс завершится, это будет уже выход на Токмак, то есть завершение этого процесса – это выход на Токмак. Да, безусловно, это уже и будет выход на грань между второй и третьей линией обороны. И можно говорить о том, что фактически вторая линия обороны врага прорвана, но надо иметь терпение", - подытожил Александр Коваленко.

Последние новости Украины:

Напомним, "Очень показательный эпизод": журналист показал, как на самом деле в Крыму относятся к россиянам.

Как сообщала Politeka, Заместитель командира незаконно обогатил дочь коллеги: военному грозит до 8 лет в тюрьме

Также Politeka писала, что В Севастополе воют сирены, Крым содрогнулся от новых взрывов: первые кадры и детали с места.