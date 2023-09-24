Люди расслабляются, так как чувствуют приближение конца смены, и это обычное явление в таких условиях.

Логика оккупантов связана с аспектами медицины, что касается ракетных ударов преимущественно в утреннее время. Детальнее об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Олег Жданов утверждает, что причина в утренних ракетных атаках со стороны России связана с психологией и медициной. Он пояснил, что утреннее состояние человека является наиболее уязвимым. После ночи бессонного боевого дежурства люди исчерпаны и чувствуют сильное желание отдохнуть.

"Остаются лишь несколько часов до завершения дежурства, и это время ощущается как самое тяжелое. Люди расслабляются, так как чувствуют приближение конца смены, и это обычное явление в таких условиях. Дело в том, что предрассветное состояние человека — самое слабое" - делится эксперт.



При этом он признал, что были случаи ракетных атак в другое время суток, но такие случаи встречаются гораздо реже, чем ранние утренние атаки. Эксперт добавил, что практически все военные операции всегда проводят ранним утром,

Также эксперт добавил, когда украинские вооруженные силы начнут окружение Токмака, российские оккупанты, возможно, покинут город Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Эта ситуация приведет к тому, что россияне окажутся в оперативном окружении.

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