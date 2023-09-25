Каждый день украинский Генштаб подает в публичное пространство данные о количестве потерь врагов, как в технике и вооружениях, так и в личном составе. Однако, этих потерь на самом деле намного больше, и в основном самые большие потери российские оккупационные войска ведут именно в контратаках.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал политолог и военный Кирилл Сазонов.

По его словам, примерно 500-600 потерь в личном составе, которые дают в сводках Генштаба, это верифицированные убитые враги, но на самом деле их гораздо больше.

"Кого-то не посчитали, кто-то пропал, кто-то пропал без вести. То есть, их ну гораздо больше. Еще на каждого убитого всегда приходится два-три раненых. Это такая война, это и у нас, и у них. Но у них раненные очень редко выживают, потому что их не всегда быстро выносят, им не всегда вовремя оказывают медицинскую помощь. И даже пленные штурмовики рассказывают, что могут застрелить – приказ есть раненых не подбирать, а идти вперед. А когда ты бежишь, то уже тебе не до раненых", - рассказал Кирилл Сазонов.

По его словам, даже если российские раненные солдаты попадают в полевые госпитали или больницы, то смертность там очень высокая. А вообще, мало кого живым довозят в больницу.

"Поэтому, на самом деле, они в контратаках своих гибнут очень много. И на востоке, и ребята с юга мне рассказывали то же самое. Продвинулось, освободили село или пол села, и в штабах в русских начинаются крики и вопли, мол любой ценой отбить назад. И они шуруют в контратаки назад, и очень-очень многие потери несут именно во время этих контратак", - рассказал военный.

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